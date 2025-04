’BeatleStory’, una magia che continua. Sessant’anni fa usciva l’album ’Help!’

Stasera alle 21 torna in scena al Duse il tribute show BeatleStory, che quest’anno celebra il sessantesimo anniversario dell’album Help! Sul palco un omaggio alla band più influente della storia della musica rock; un concerto che riporterà il pubblico indietro negli anni Sessanta, quando i Beatles rivoluzionarono il mondo con le loro canzoni. Lo show è suddiviso in sei set: Cavern Club - Beatlemania - Shea Stadium - Sgt Pepper - Summer of Love - Abbey Road. Lo spettacolo, scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti, si avvale del disegno luci di Fabio Galadini. I costumi sono di Erica Angeletti.