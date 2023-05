‘Beau ha paura’ con Ari Aster

Domani sera alle 20 al Pop up cinema Arlecchino sarà protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix con una proiezione speciale del visionario Beau ha paura, al termine del quale interverrà in videocollegamento il regista del film, l’autore di culto Ari Aster. Proprio lui è stato recentemente definito da Martin Scorsese "una delle più straordinarie nuove voci del mondo del cinema". Martedì alle 21, invece, saranno le star emergenti Margaret Qualley e Christopher Abbott i protagonisti di Sanctuary. Lui fa il gioco. Lei fa le regole di Zachary Wigon, presentato in anteprima.