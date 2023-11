Il bebè ha fretta di nascere, la polizia scorta l’ambulanza dall’A1 all’ospedale

Bologna, 13 novembre 2023 – Il bebè non voleva aspettare. E sarebbe nato in autostrada, se polizia stradale e sanitari del 118 non avessero organizzato una scorta dal Cantagallo, in A1, all'ospedale Maggiore, dove il piccolino è nato appena varcata la soglia.

E’ successo questa mattina, alle 5,45, quando la giovane mamma, una ragazza cinese di 25 anni residente a Reggio Emilia, stava tornando a casa da Prato assieme al marito e all'altra bambina, di 5 anni.

La mamma, che stava guidando, ha avvertito le contrazioni e capito che il bimbo voleva nascere subito: è riuscita ad arrivare all'area di servizio e lì chiamare il 118.

I sanitari, già dalla descrizione della situazione, hanno capito che non c'era un attimo da perdere. E hanno allertato gli agenti della Polstrada della sottosezione Bologna Sud.

I poliziotti hanno raggiunto l'area di servizio, dove la mamma era stata caricata in ambulanza, e oltre a scortare il mezzo del 118 perché arrivasse al più presto in ospedale, hanno anche guidato la macchina della famigliola cinese, visto che il marito non aveva la patente.

Così, una volta arrivati al Maggiore, anche il papà ha potuto assistere alla nascita del suo piccolino, arrivato al mondo alle 6,15.