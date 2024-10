Bebè salvato in elicottero nel Bolognese, Giorgia Meloni: “Un’immagine che vale più di mille parole”

Bologna, 22 ottobre 2024 - "Un’immagine che vale più di mille parole. Grazie". Sono le parole che Giorgia Meloni affida a un post su Instagram. Una foto che racconta un momento dell'alluvione che ha colpito il l’Emilia Romagna sabato e domenica. Racconta la tenerezza di un vigile del fuoco durante uno dei soccorsi effettuati durante l'alluvione nel Bolognese: si lascia stringere il dito da un bambino di 4 mesi appena evacuato in elicottero assieme alla sua famiglia da un'abitazione a Monterenzio (Bologna) isolata a causa di una frana, in via Orné, località Pizzano.

II piccolo di 4 mesi evacuato con l'elicottero dai vigili del fuoco nel Bolognese

E anche oggi è allarme sull’Appennino bolognese sempre per una frana ma in movimento, circa di un metro, un mezzo e mezzo l’ora: la zona interessata si trova in via La' Ca' nel comune di San Benedetto Val di Sambro.

Un'immagine, quella del vigile del fuoco con il bebè, che parla da sola. Una foto che mette insieme forza e speranza. Uno scatto luminoso in mezzo agli altri che raccontano il dolore e la tristezza di una regione colpita dall'ennesima alluvione. Una foto che ha emozionato anche la premier Giorgia Meloni che condividendolo sui social ha voluto ringraziare chi ha aiutato fin da subito le persone in difficoltà durante l'alluvione.

Numerosi gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato su tutto il territorio regionale a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. Loro sono sempre in prima linea, i super eroi preferiti dai bambini. Angeli custodi degli adulti.