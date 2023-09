Beccato con 18 dosi di stupefacenti in bocca. Arrestato uno spacciatore tunisino di 31 anni

Probabilmente somigliava ad un criceto, con le guance gonfie fino a scoppiare. E il dettaglio non è sfuggito ai poliziotti, in servizio di controllo del territorio in zona Fossolo. L’uomo, un tunisino di 31 anni, è stato fermato l’altra mattina in via Mainoldi, nell’ambito di un’attività tesa al contrasto dello spaccio da due pattuglie in servizio di osservazione in abiti civili. I poliziotti lo avevano notato cedere qualcosa a un potenziale cliente e così si sono avvicinati per perquisirlo: a quel punto, hanno chiesto all’uomo di aprire la bocca: dentro, aveva ben 18 dosi di droga, di cui 16 di coca, per 6,11 grammi e le altre di hashish ed eroina. L’uomo, con precedenti specifici e irregolare, è stato quindi arrestato per spaccio.