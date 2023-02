Beccato con due etti e mezzo di cocaina: pusher in manette

Un arresto per droga martedì pomeriggio al quartiere Pilastro. I carabinieri, durante un normale controllo di servizio, hanno fermato un tunisino di 33 anni, che è stato trovato in possesso di 210 grammi di cocaina. Dopo la perquisizione personale, i militari hanno controllato anche l’abitazione del trentatreenne, dove però non è stata trovata alcuna traccia di sostanze stupefacenti.

Altra cocaina è stata invece trovata fuori dalla casa, grazie al fiuto di un cane anti-droga dell’unità cinofila presente sul posto. L’uomo, residente in zona, aveva infatti nascosto altri 30 grammi di cocaina dietro la ruota anteriore di un furgone parcheggiato a pochi metri dalla sua abitazione. Il trentatreenne, già gravato da numerosi precedenti, è stato arrestato e ora si trova in carcere.

Sulla situazione droga al Pilastro sono intervenuti alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, rimarcando soprattutto la mancata apertura della caserma dei carabinieri. "Ancora un evento – sottolineano il consigliere comunale FdI Fabio Brinati e il consigliere FdI di quartiere San Donato Andrea Giuffrida – legato a spaccio e possesso di droga al Pilastro. Ormai non si contano più questi fatti. Grazie ai carabinieri per il lavoro svolto e per quello che fanno per i bolognesi ogni giorno. In tutto questo purtroppo la giunta Lepore è colpevole di aver fatto ben poco per la sicurezza nel quartiere".

E ancora: "Tra tutte le inerzie della giunta in materia di sicurezza, emerge l’enorme ritardo nella realizzazione della caserma carabinieri del Pilastro, che sta realizzando il Comune, oltre agli ingenti costi. Doveva essere consegnata a fine 2021, poi ha subito diverse proroghe e, a oggi, ancora non si hanno tempistiche certe. Si parla di primavera 2023, ma temiamo sia ancora una data variabile. Una cattedrale nel deserto con un aumento di costi di ulteriori 350mila euro, questa non è il trattamento che meritano i cittadini del Pilastro".

c.c.