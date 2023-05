Bologna, chiuso bed and breakfast abusivo

Bologna, 11 maggio 2023 – Svolgeva attività di affittacamere senza autorizzazioni. Per questo motivo, un Bed and Breakfast in via Barbieri, in zona Bolognina, a due passi dall’Arcoveggio, è stato chiuso per due settimane.

Lo stop è stato disposto questore di Bologna, Isabella Fusiello. A eseguirlo, nei giorni scorsi, il personale della divisione di polizia amministrativa. Al provvedimento si è arrivati a seguito di un controllo nella struttura durante il quale emerso che i locali dell’attività venivano appunto utilizzati per fornire alloggio in maniera abusiva, in quanto l’affittuaria risultava essere sprovvista di autorizzazione per l’esercizio di attività di affittacamere. Dagli accertamenti svolti è emerso, inoltre, che la struttura ometteva di effettuare i relativi adempimenti di legge, come registrare la presenza degli alloggiati ed effettuare la relativa comunicazione alla Questura. Così è scattata la chiusura per 15 giorni a partire da lunedì 8 maggio.