Beffa per i Comuni Da via Saffi ai Colli ecco le zone escluse dal decreto Alluvione

Via Saffi, allagata dall’esondazione del Ravone. Ma anche le tante strade sui Colli bolognesi – vengono in mente via della Fratta, via San Vittore e via del Paleotto – che hanno visto l’asfalto sbriciolarsi per le frane. Sono solo alcune delle zone di Bologna città rimaste fuori dal decreto Alluvione, pur essendo state colpite dal maltempo dello scorso maggio.

La maggioranza in Senato ha deciso infatti di bocciare gli emendamenti con cui Regione e Città Metropolitana chiedevano di allungare l’elenco delle aree alluvionate fornito in un primo momento dalle istituzioni. Per quanto riguarda alcune misure di aiuto - dal rinvio del pagamento dei tributi all’attivazione della cassa integrazione per le aziende allagate - quei territori al momento resteranno a bocca asciutta.

L’ELENCO COMPLETO

Le aree che, si legge nel comunicato della Città metropolitana, il sindaco Matteo Lepore aveva chiesto fossero aggiunte alla lista riguardano (limitatamente alle zone colpite) i Comuni di Baricella, Bentivoglio, Camugnano, Casalecchio, Marzabotto, oltre alle zone Saffi, Collina, Bellaria e San Savino a Bologna, parti di Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro, Castenaso, Imola, Medicina, Ozzano, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi.

LE CONSEGUENZE

Chi non rientra nell’elenco dei territori considerati dal dl Alluvione insomma, non avrà diritto alla sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi e giudiziari, all’esonero dal pagamento dei contributi universitari, all’accesso agli ammortizzatori sociali e alle indennità per i lavoratori autonomi, agli interventi in ambito contabile e finanziario a favore delle imprese e alla proroga dei termini per il rendiconto 2022 dei Comuni, per citare le misure principali.

L’IRA DEI DEM

"Un rifiuto inspiegabile. L’assenza in quell’elenco impedisce alle popolazioni dei municipi esclusi una serie di importanti opportunità – lamenta Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto in Città metropolitana –. È una beffa scrivere che, entro due mesi dall’approvazione del decreto, potranno essere valutate eventuali modifiche: quel decreto riguarda la situazione contingente di imprenditori che hanno avuto l’impresa allagata e vogliono accedere alla cassa integrazione, per esempio. Misure che servono ora, concederle tra alcuni mesi è una presa in giro".

Gli fa eco il deputato Andrea De Maria: "Sono preoccupato del comportamento del governo sul tema alluvione: ritardi nei provvedimenti, risorse finanziarie scarse, provvedimenti sbandierati ma in concreto non all’altezza". Il centrodestra ribatte che, se l’elenco fosse stato completo fin da subito, questa integrazione si poteva evitare... "Trovo sia assolutamente normale rivedere alcuni elementi, dopo una prima fase di assoluta emergenza - osserva De Maria – No, quella del governo è stata una scelta consapevole di negare le esigenze del nostro territorio, tutte motivate tra l’altro". "È un oltraggio, nonché uno sgarbo istituzionale", tagliano corto il Pd di Bologna. "Questa decisione dimostra un atteggiamento inaccettabile e sordo alle reali necessità di cittadini e e imprese che si trovano a fronteggiare le conseguenze devastanti dell’alluvione", insistono la segretaria del Pd di Bologna, Federica Mazzoni, e la responsabile enti locali Belinda Gottardi, che è anche sindaca di Castel Maggiore, uno dei Comuni che doveva entrare nel dl. E di "schiaffo che non meritiamo" parla anche il capogruppo Pd in Comune, Michele Campaniello.

Andrea Bonzi