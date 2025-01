’Before’: studio prima delle opere con Silvia Bächli

Spesso la domanda più rivolta a un’artista riguarda il significato delle sue opere, dimenticando che nel processo che le precede, nel come si vive il processo creativo e stilistico fino ad arrivare al pennello sulla tela, ad esempio, è il ’prima’ a contenere i significati più profondi di un lavoro. L’essenza della ricerca. Trasmetterlo è da sempre così importante per Silvia Bächli, che per il suo progetto espositivo al Museo Morandi ha scelto il titolo ’Before’, ovvero ’prima’.

L’artista svizzera classe 1956 che ha esposto nei musei più celebri del mondo, è stata invitata da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo, a confrontarsi proprio con Giorgio Morandi nella sua città e nel museo che ospita le sue opere, dal 22 gennaio e fino al 30 marzo in occasione di Art City, arricchito così da cinque lavori di Bächli. L’artista è da sempre un’appassionata del maestro bolognese e per la prima volta è potuta entrare nella sua Casa-studio di via Fondazza dove ha trovato i pigmenti originali preparati da Morandi e una tavolozza sgargiante, fatta quindi non solo di tinte tenui: un’esperienza magica per un’artista che ha scoperto il pittore su un libro a soli 14 anni rimanendone folgorata, come ha raccontato ieri mattina.

Se si guardano i cinque lavori sulla parete del Museo Morandi si vedono pennellate verticali e orizzontali per lo più bicolori, su carta. Ma è avvicinandosi che si capisce l’intento delle opere, generate da stratificazioni di fogli messi a confronto, nella ricerca estenuante del miglior dialogo tra di loro in relazione ai quadri di Morandi, perché è da quelli che è partita per ’Before’. Bächli è solita dipingere la carta velocemente e con varie colorazioni sul grande tavolo dello studio estremamente minimalista (l’opposto di quello morandiano pieno di oggetti) e poi mette per terra ad asciugare. Da quel lavoro che dura settimane e che prevede anche una messa in scena dei quadri nello spazio museale (è abituata a costruire un bozzetto del posto dove interverrà) lei ricaverà l’elemento perfetto.

Ed è in questa meticolosa preparazione che trova un parallelo col processo di Morandi, come spiega Balbi, che ha deciso di invitare Silvia Bächli proprio per questo metodo affine. Morandi, con i suoi pigmenti grezzi e le tracce a matita sul tavolo, preparava meticolosamente i suoi ’attori’ - bottiglie e oggetti quotidiani - prima di fissare una composizione definitiva. "Per le mie opere – racconta l’artista che ha scelto di confrontarsi con otto quadri dipinti tra il 1950 e il 1960, epoca in cui Morandi aveva la stessa età che ha lei oggi) – sono partita dalle immagini di dipinti in tre cataloghi diversi, dove i colori morandiani cambiano per via della stampa: quando ho visto i quadri dal vivo è stata tutta un’altra cosa". E specifica, rivelando la sua attenzione: "È lo spazio attorno e tra le opere nel quadro che determina la cromia finale del dipinto ed è proprio quello spazio di messa in posa del colore che mi ha interessata".