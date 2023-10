Begaj di lotta e di governo. Ma il sindaco lo difende

Dopo il Pd e la sinistra della maggioranza, a fare quadrato su Detjon Begaj, consigliere di Coalizione civica, c’è anche il sindaco Matteo Lepore. L’esponente di sinistra è finito nella bufera per aver manifestato per lo sgombero dell’Istituto Santa Giuliana, occupato dal collettivo Luna, costola universitaria di Làbas. Ieri, in risposta alle ’picconate’ sul consigliere e le richieste di dimissioni da parte del centrodestra, il sindaco, a margine di un evento, ha preso posizione. E ha difeso la presenza dell’esponente dell’ala sinistra della sua maggioranza in prima fila con gli occupanti che protestavano contro le forze dell’ordine. "Begaj è un consigliere comunale, era lì per svolgere il suo ruolo di rappresentante dei cittadini. Da sempre – spiega Lepore – consiglieri comunali, regionali e parlamentari partecipano a eventi e manifestazioni per mediare e mantenere calmi animi, dialogando con manifestanti e la questura".

Insomma, sintetizza il sindaco, "il fatto che Begaj fosse lì la ritengo una sua prerogativa. Impedirgli questa sua prerogativa è antidemocratico". In merito alle polemiche, getta acqua sul fuoco: "Si possono anche non condividere le idee di Begaj, ma da consigliere – insiste – ha la libertà di essere presente anche in quei luoghi". E a chi – come il capogruppo di FdI Stefano Cavedagna – accusa Begaj di aver avuto "un atteggiamento di contrasto alla polizia e di resistenza a pubblico ufficiale", Lepore replica indignato: "In questo caso chi lo accusa di un reato si assumerà le sue responsabilità. Le accuse vanno provate. Quindi credo che quanto detto sia davvero molto grave".

Intanto resta ’caldo’ il caso Làbas, che, tramite l’associazione ’Nata per sciogliersi’ gestisce gli spazi di vicolo Bolognetti. Polemica che si è infiammata anche in seguito proprio alla presenza di un esponente di Coalizione civica con i manifestanti. Da qui, è partito un muro contro muro che va avanti da qualche giorno. Con il laboratotrio di salute popolare finito nel mirino delle opposizioni che hanno chiesto al Comune di vederci chiaro. Scrivendo al Prefetto e facendo un esposto all’Ausl. L’amministrazione, dalla sua, ha sostanzialmente risposto che "è tutto in regola" dall’ambulatorio odontoiatrico alle bollette e tasse arretrate che ’Nata per sciogliersi’ sta pagando. Lo stesso Lepore ha difeso le attività di vicolo Bolognetti: "Sono stati aiutati tanti indigenti".

Rosalba Carbutti