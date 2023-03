Begaj: "Discriminazione vissuta sulla mia pelle"

"La campagna nelle scuole è importante, perché la destra non riconosce l’esistenza di una discriminazione tra gli studenti e le studentesse. Invece vi assicuro, anche perché l’ho vissuta sulla mia pelle, che è difficile quando si è studenti e si passano le giornate in Questura a cercare di rinnovare il permesso, oppure ti viene vietato di andare in gita perché hai bisogno del visto quando i tuoi compagni non ne hanno bisogno. Credo che questo separa in due una visione del mondo: chi riconosce la discriminazione e chi no".

Sono le parole del consigliere comunale bolognese Detjon Begaj (Coalizione Civica), in merito alla polemica sulla campagna a favore dello ‘Ius soli’ organizzata nelle scuole dal sindaco di Matteo Lepore. Begaj ha origini albanesi ed è attivista di Làbas. "Ha fatto bene il sindaco e abbiamo fatto bene noi come consiglio comunale a sostenere in maniera compatta la campagna. La destra ancora una volta si dimostra vergognosa: provano a censurare il sindaco di Bologna che porta avanti una campagna per lo ‘Ius soli’, credo che questa cosa parli da sola".