"Begaj tra i manifestanti?. Meno male che era lì. Giusto occuparsi di casa"

"Meno male che il consigliere Detjon Begaj era lì. In prima fila". Per Valerio Monteventi, scrittore, attivista del centro sociale Vag61, ex consigliere di Rifondazione comunista, il fatto che l’esponente di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza, fosse in mezzo ai manifestanti che hanno protestato contro lo sgombero dell’Istituto Santa Giuliana, è "una fortuna".

Monteventi, ai tempi del sindaco Cofferati si trovava nella doppia veste di consigliere di lotta e di governo, un po’ come Begaj...

"Premetto: il fatto che almeno un consigliere comunale si occupi del problema drammatico della mancanza di alloggi credo sia un bene. Per quanto mi riguarda, quando mi candidai lo feci proprio per affrontare certi temi, per portarli nel Palazzo. Insomma, non mi pareva di vivere alcuna contraddizione. Anzi, direi che fu Cofferati a tradire quelle stesse istanze".

Lei, però, lasciò la maggioranza...

"Quando Cofferati iniziò a seguire la logica del sindaco-sceriffo, sgomberando i villaggi rom sul Lungoreno, andando contro l’interesse della città me ne andai. Credevo di far parte di una maggioranza di sinistra, ma mi resi conto che si portava avanti un programma diverso. E dopo 3-4 mesi lasciai la maggioranza".

Per quanto riguarda Begaj, invece, vede contraddizioni tra il suo essere consigliere di maggioranza e allo stesso tempo protestare contro lo sgombero?

"Se ci sono contraddizioni con la maggioranza questo lo saprà lui. Io vedo solo favorevolmente il suo impegno. Di consiglieri interessati al disagio sociale se ne vedono sempre meno. Ormai pensano tutti alle poltrone, alla loro carriera politica...".

Rispetto agli anni di Cofferati sindaco (2004-2009) che cosa è cambiato?

"Vorrei abitare in una città in cui le occupazioni non sono necessarie. Ma visto il problema casa che negli ultimi 20 anni è ulteriormente peggiorato, le occupazioni tanto vituperate sono l’unica arma politica per sollecitare il governo e le istituzioni cittadine che c’è un problema enorme. Bologna è una città universitaria, ma non si trovano alloggi. O se si trovano, costano più di 500 euro per una camera doppia. Il pubblico non fa niente e delega ai privati, ma chi può permettersi posti letto a quelle cifre? Di certo non i fuorisede, ma nemmeno le famiglie".

Bologna ’paga’ il fatto di essersi trasformata in città turistica?

"La chiamerei ’città tagliere’ ormai. E se Bologna è diventata questo è colpa anche delle amministrazioni di centrosinistra che l’hanno o lo stanno permettendo. Non dimentichiamo che qui c’è anche un polo della logistica, chi lavora in fabbrica... ma gli operai rischiano di dormire per strada".

Una risposta può arrivare dalla rigenerazione urbana di aree dismesse ed ex caserme?

"Mi pare che si acceleri solo per costituire centri di detenzione migranti, mentre sul problema abitativo sento un silenzio assordante. Dov’è la città più progressista d’Italia? Che cosa faranno al Santa Giuliana? Daranno mano libera ai soliti privati? Sorgerà l’ennesimo studentato di lusso Camplus? La politica deve dare delle risposte. Subito".

Rosalba Carbutti