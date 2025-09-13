Begaj: "Zone rosse flop. Pronti al ricorso al Tar"

"Il ministro Matteo Piantedosi ha superato la nomea di ’uomo di Stato’. La mutazione a uomo di partito, estremista ideologico, è completa". Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione civica, ala sinistra della giunta Lepore, reagisce alle interviste a Qn-Carlino del ministro dell’Interno e del capogruppo di FdI Galeazzo Bignami che l’hanno tirato in ballo "perché manifesta contro la polizia".

Begaj, che cosa ne pensa del pacchetto di misure per la sicurezza di Bologna proposte da Piantedosi? Partiamo dal Cpr per gli spacciatori.

"È una boutade, visto che è un luogo di detenzione amministrativa per chi è in attesa di rimpatrio, non è un luogo che sostituisce il carcere. I Cpr sono disumani, dei lager. Il governo ci ha provato in Albania, ma gli è andata male. Credo che quella di Piantedosi sia stata una ’sparata’, priva di fondamento giuridico e politico. E, ricordo, pure Ferrara, a trazione leghista, non ha voluto il Cpr".

E sulla proroga della zone rosse che cosa ne pensa?

"Piantedosi parla di 2 milioni di controlli e 6.400 allontanamenti. Facendo due calcoli si può dire che lo 0,32%, con lo 0,92% sulla città di Bologna, di questi controlli porta a degli allontanamenti. Insomma, cifre che dimostrano il flop. Le zone rosse sono provvedimenti temporanei e urgenti. Non a caso a Napoli la proroga è stata bocciata dal Tar. E lo stesso succederà a Bologna".

Quindi anche sotto le Torri si farà ricorso al Tar?

"Se qualcuno lo farà anche a Bologna, e sono certo che qualcuno lo farà, lo sosterrò".

Sul taser alla polizia locale resta contrario?

"Qualche settimana fa ci sono stati due morti in 48 ore: con questi strumenti si rischia la vita".

Coalizione civica ha la sede in Bolognina: lo spaccio è peggiorato negli anni?

"La nostra sede spesso è aperta come presidio sul territorio. Spaccio e tossicodipendenza non sono diminuiti con la zona rossa e, sul crack, la politica di riduzione del danno è fondamentale. Dire che a Bologna il 48% dei delitti è commesso da extracomunitari come fa Piantedosi è pura propaganda razzista perché la percentuale non è spiegata, né giustificata".

Avere più agenti e un posto di polizia in Bolognina è utile?

"Non basta. Gli organici vanno rafforzati anche all’ufficio migrazione, non solo per fare repressione".

Auspica la firma del patto sulla sicurezza?

"Dipende. Lepore ha detto che non cederà ai ricatti e sono d’accordo con lui".

Sia Piantedosi, sia Bignami criticano Coalizione civica che manifesta contro la polizia. Che cosa risponde?

"Rivendico il diritto di critica, dissenso e lotta politica. Tutte le istituzioni sono criticabili. Non vorrei che il ministro aiutasse in base alla radicalità della maggioranza che governa un Comune".

ros. carb.