Beggiato: "Il nuoto è tutto. Ora punto a Parigi"

Ad aprire una ulteriore fase del convegno è il filmato del Circolo Sportivo della Guardia di finanza, impegnato nella promozione dello sport e delle attività condotte sul territorio da diverse associazioni a sostegno della disabilità nel mondo dello sport. Durante questa seconda parte, ha portato la sua esperienza anche l’atleta paralimpico, medaglia d’argento a Tokyo 2021, Luigi Beggiato, insieme ad altri atleti delle altre associazioni.

"Fare il comprimario non mi è mai piaciuto. Grazie alla Guardia di Finanza, la mia passione è diventata il mio lavoro", racconta un raggiante Beggiato, che si "allena ogni giorno per due ore in acqua, più la palestra", in vista delle olimpiadi di Parigi. Far parte delle Fiamme Gialle, inoltre, ha aiutato l’atleta "a concentrarsi solo sulla vita sportiva e non pensare agli altri problemi". È d’accordo anche un altro campione olimpico, medaglia di bronzo di pattinaggio su ghiaccio pista lunga a Pechino 2022, si tratta di Davide Ghiotto. "Ringrazio il Corpo per avermi dato la possibilità di rappresentarli, spero di ricambiare questo appoggio coi risultati", racconta Ghiotto, insieme alle ex atlete delle Fiamme gialle, la bolognese Ester Balassini e Elena Viviani.

"Per noi è un privilegio far parte di questa famiglia dai grandi principi di vita e che ha sempre operato in materia di solidarietà sul territorio", dicono. Assieme a loro, anche l’ex bomber del Bologna, Beppe Signori e la bandiera della Virtus, Marco Belinelli. Nel corso dell’evento, oltre all’ ex ct della Nazionale di ciclismo, Davide Cassani, si sono susseguiti anche il Referente del calcio paralimpico della Lega Italiana Calcio Professionistico Adia Giannetti, il direttore dell’Unità Spinale del Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, Aura Simoncini e Laura Bragonzoni del Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita dell’Università di Bologna. Infine, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha inviato un video-messaggio di saluto.

giov.d.cap.