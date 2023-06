Beghelli punta sulla sostenibilità

Efficientamento energetico e sistemi di accumulo di energia solare sono aspetti chiave del primo Report di Sostenibilità del Gruppo Beghelli. L’azienda bolognese, leader europea nel settore dell’illuminazione di emergenza, punta molto su questi due mercati. Secondo il rapporto Italy 2023 Energy policy review dell’Agenzia internazionale dell’energia, l’Italia dovrà fare un ulteriore sforzo per raggiungere i nuovi target per il 2030 del piano “Fit For 55” dell’Unione Europea, riducendo i consumi energetici del 22% rispetto al 2019 entro il 2030.

Per Beghelli, essere sostenibili dal punto di vista ambientale non significa solo produrre e lavorare rispettando l’ambiente ma anche proporre prodotti e servizi innovativi che permettano di ridurre il consumo energetico. "A conferma dell’impegno della nostra azienda per la sostenibilità è arrivato il riconoscimento da parte della società di analisi Statista", commenta Gian Pietro Beghelli (foto), presidente di Beghelli spa.