Belinda affronta il suo mostro

Chiara Guidi, cofondatrice della Societas Raffaello Sanzio (ora Societas), porta in scena oggi alle 16 all’Arena del Sole (sarà poi al Bonci di Cesena il 23 marzo), la sua nuova creazione: ’Il mostro di Belinda - metamorfosi di un racconto’, un’originale rilettura della nota fiaba de ’La Bella e la Bestia’. La drammaturgia è firmata insieme a Vito Matera. Belinda dunque è dolce e buona, eppure decide di confrontarsi con ciò che è profondamente brutto e cattivo: lo fa per salvare un uomo, suo padre, arrivando addirittura a rischiare la vita. Ecco allora che una parte di lei accoglierà la Bestia e viceversa: "Come ciò avvenga non si sa – scrive Chiara Guidi – ma è necessaria una lotta per andare dove qualcosa si nasconde e poter sentire in una voce un’altra voce".