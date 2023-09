Bellaria, ascensore guasto Ma altri due sono funzionanti

In merito alla lettera pubblicata domenica 3 settembre dal titolo Bellaria, ascensore guasto. Malati oncologici in difficoltà l’Azienda USL precisa che l’ascensore in questione è uno dei tre scensori che garantiscono l’accessibilità al reparto di Oncologia del Bellaria a pazienti, caregiver e operatori. Peraltro, si tratta dell’ascensore con le dimensioni più ridotte, poiché gli altri due (funzionanti) consentono anche il trasporto di pazienti in barella. L’Azienda USL di Bologna, scusandosi con gli utenti per il temporaneo disagio, segnala tuttavia che l’Ufficio tecnico è ancora in attesa della consegna di un componente in seguito alla quale sarà possibile procedere alla riparazione del guasto. Si coglie l’occasione per ricordare ai cittadini che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda USL di Bologna è a disposizione per rispondere ad eventuali segnalazioni grazie all’ascolto delle quali l’Azienda USL può ogni giorno migliorare i propri servizi.

Ufficio stampa Ausl