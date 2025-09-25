Bellaria, la rotonda prende forma

Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotonda di via Bellaria: dopo l’avvio nei mesi scorsi del cantiere che vedrà la realizzazione di un nuovo accesso per l’ospedale Bellaria, da martedì 30 settembre scatterà il restringimento della carreggiata e il conseguente divieto di svolta a sinistra in via Fratelli Canova per i veicoli provenienti da Bologna. Il divieto resterà in vigore fino al termine del cantiere previsto per la fine dell’estate 2026. Sarà invece sempre possibile svoltare su via Fratelli Canova per chi proviene da San Lazzaro lungo via Bellaria, così come resterà invariata la svolta obbligatoria a destra in direzione Bologna per chi percorre via Canova.

Una volta conclusi i lavori verranno eliminati sia il semaforo attualmente presente su via Fratelli Canova che quello tra via Bellaria e via Altura. In questo modo cambierà anche l’accesso all’ospedale Bellaria, che avverrà esclusivamente attraverso la nuova rotatoria. Previsto anche un miglioramento della viabilità ciclo-pedonale con la realizzazione di percorsi protetti riservati alla circolazione di pedoni e biciclette. L’intervento, previsto nell’ambito delle opere di mitigazione relative alla realizzazione della linea AV Bologna – Firenze, è realizzato e finanziato da Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS. I lavori in questione erano iniziati a gennaio scorso e la fine era prevista, infatti, per la fine dell’anno. Nella prima fase, non vi era stata nessuna modifica alla viabilità stradale e il cantiere si era concentrato sulla predisposizione delle aree con la chiusura del marciapiede di via Bellaria, lato Hospice Seragnoli, e la demolizione di un muro di sostegno. Alla fine di febbraio i lavori erano entrato nel vivo con il restringimento della carreggiata di via Bellaria.

L’accesso all’ospedale Bellaria avverrà esclusivamente attraverso la nuova rotatoria. È stato studiato anche un miglioramento della viabilità ciclo-pedonale con la realizzazione di percorsi protetti riservati alla circolazione di pedoni e biciclette. Per effettuare tutti gli interventi previsti si è reso necessario l’abbattimento di sette alberature su suolo pubblico, poi sostituite, oltre a quattro pini e una porzione di siepe che invece si trovano su un’area privata. Saranno piantumati anche due nuovi alberi.

z. p.