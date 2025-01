Bellaria Research: raggiunto il mezzo milione

Raccolto oltre il 50 per cento del milione di euro necessario per completare i lavori del Bellaria Research Center: superata la soglia dei 500.000 euro e ci si avviciniamo significativamente all’obiettivo", spiega il presidente della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Daniele Ravaglia che parla di "una tappa intermedia molto importante. Un modo concreto per verificare la vicinanza della città".

Pur esprimendo soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto, invita le aziende, i sostenitori e i semplici cittadini a proseguire in questo importante percorso per sostenere la ricerca nelle scienze neurologiche, che avrà nel Bellaria Research Center una delle sue punte di eccellenza a livello nazionale. "Siamo profondamente grati per il sostegno ricevuto finora, che testimonia l’impegno condiviso nel promuovere la ricerca neurologica – sottolinea Ravaglia –. Tuttavia, per completare il Bellaria Research Center, è fondamentale l’aiuto di tutti. Invitiamo pertanto la comunità, le imprese e i singoli cittadini a unirsi a noi in questo progetto cruciale per migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie neurologiche".

Un centro di ricerca all’avanguardia che sorgerà all’interno del Padiglione A dell’ospedale Bellaria, attualmente in fase di ristrutturazione, e sarà uno dei punti di riferimento nazionali nella cura delle patologie neurologiche. Una struttura all’avanguardia dedicata alla ricerca traslazionale, un approccio che consente di trasferire i risultati degli studi di laboratorio direttamente nella pratica clinica che punta a diventare un hub di eccellenza nel panorama scientifico nazionale e internazionale, con un focus particolare sulle malattie neurodegenerative, come Alzheimer, Parkinson e Sla, oltre allo sviluppo di nuove terapie per i disturbi neurologici rari e complessi e alla promozione di tecnologie avanzate per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle patologie. Tra gli obiettivi del nuovo polo di ricerca anche la collaborazione con istituzioni accademiche e aziende per favorire l’innovazione scientifica.

Per sostenere la realizzazione del Bellaria Research Center, è possibile effettuare una donazione attraverso il sito ufficiale della Fondazione: https://www.fondazionersn.it/dona/. Ogni contributo, come ci tiene a sottolineare il presidente Ravaglia, indipendentemente dall’entità, rappresenta un passo avanti verso l’obiettivo comune di combattere le patologie neurologiche e offrire nuove speranze ai pazienti e alle loro famiglie.

m.ras.