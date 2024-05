Belle Arti, tutta la strada in festa. Mercatino, cibo e tour guidati

Un mercatino artigianale, la scuola di pizza per bambini, la diretta su Radio Sanluchino, il concerto live dei Mad House e tante visite guidate gratuite alla scoperta dei tesori della zona universitaria di Bologna.

È quanto riserva ’Belle Arti in festa’, l’evento che si svolge sotto le Due Torri, si terrà domani nella storica via Belle Arti che sarà pedonalizzata dalle 11 alle 21. Organizzata da Confesercenti Bologna e Ce.S.Conf.2 in collaborazione con l’Aeb (Associazione esercenti Bologna) e con il contributo della Camera di Commercio di Bologna e del quartiere Santo Stefano. La strada sarà pedonalizzata, dalle 11 alle 21, dall’incrocio con via Mascarella all’incrocio con via Bertoloni. Taglio del nastro alle 11,30 di questa prima edizione di Belle Arti in festa con un brindisi cui partecipano Luisa Guidone, assessore al Commercio del Comune, Rosa Amorevole, presidente del Quartiere Santo Stefano, Alberto Aitini, responsabile Sviluppo di Confesercenti Bologna e Chiara Poluzzi, presidente Associazione Esercenti Bologna.

Tutte le attività di pubblico esercizio (bar e ristoranti) invaderanno pacificamente via Belle Arti e i suoi suggestivi portici con tavolini e panche per proporre stuzzichini e piatti di alta cucina petroniana. Saranno condotte dai professionisti de Le Guide D’Arte, il sindacato bolognese che aderisce a Federagit Confesercenti. In programma quattro tour. Due al mattino (con inizio alle 9,50 e alle 10,20) e due al pomeriggio (con inizio alle 15,15 e alle 15,45). Per prenotare ai due tour del mattino bisogna scrivere a booking@mirarartecoop.it. Per i due tour al pomeriggio le prenotazioni vanno fatte a info@guidedarte.com.