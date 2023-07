L’ultima impresa di Bellière: Trieste-Ancona a piedi. “Così festeggio 90 anni”

Bologna, 26 luglio 2023 – Fermarsi? Mai. Al massimo si rallenta il passo. È ‘novantastico’ il prossimo compleanno di Alessandro Bellière: classe 1933, nato a Parma ma trasferitosi a Molinella, una vita vissuta tra immersioni, paracadutismo e atletica leggera. Poi, per festeggiare gli 80 anni, nel 2013, decise di aprire un capitolo nuovo e di iniziare con le escursioni: tappe su tappe, comune visitato dopo comune, così da avere percorso, fin qui, più di 30mila chilometri. E adesso, all’alba del novantesimo compleanno, la decisione di fare il giro dei Castelli del Nord e Centro Italia, partendo domani da Trieste e arrivando, dopo appunto novanta tappe, ad Ancona, il 27 ottobre prossimo, giorno in cui Alessandro – lo Squalo camminatore – spegnerà le candeline.

Bellière, emozionato come la prima volta?

"Sono sincero: l’anno scorso volevo terminare. Dopo 762 tappe completate credevo di essere vecchio e stanco. Pensavo di non avere più nulla da fare. Invece, ci sono cascato di nuovo. Sono emozionatissimo".

Perchè questo itinerario?

"Non sapevo più cosa inventarmi (ride, ndr). Le avevo inventate tutte. Ma siccome lungo i miei cammini ho visto diversi castelli suggestivi mi sono detto ‘proviamoci’. L’idea di fare novanta tappe è stata di mio figlio Ferdinando, dovrò tenere un ritmo di circa 25 km al giorno".

Quale è stata la sfida più impegnativa fisicamente?

"Va detto che sono stato capace di attraversare lo Stivale, da Nord a Sud, ma quella che più mi ha provato è stata la terza sfida, per gli 82 anni, dove ho affrontato la Dorsale Appenninica. Mi sono trovato di fronte a salite non banali: è stata dura".

Come ci si prepara?

"Inizio ad allenarmi il primo dell’anno, aumentando man mano il ritmo e la quantità di chilometri percorsi, così da farmi trovare pronto per la prossima sfida. Per la partenza di domani sono soddisfatto: ho lavorato bene".

Dove nasce la sua passione?

"Mi capita spesso, quando vado a camminare, di vedere ‘anzianotti’ di 60, 70 anni al bar, tutto il giorno seduti. Imprese del genere, tanto da un punto di vista fisico quanto organizzativo, ti ringiovaniscono, ti fanno pesare meno l’età. Credo che il segreto sia questo".

Una vita avventurosa la sua

"Ogni dieci anni decidevo di festeggiare il compleanno in maniera diversa. Una volta andai a Bora Bora, un’altra in Australia. I miei 70 li ho festeggiati lanciandomi col paracadute. Tra l’altro sono conosciuto come Squalo, per le mie immersioni, visto che facevo foto a queste splendide creature. Era la mia passione prima di iniziare a camminare. Ma mi faccia dire una cosa in vista della partenza di domani".

Prego

"Porterò sulla maglietta lo sponsor Nofori, in ricordo di un amico paracadutista, Bruno, scomparso pochi mesi fa. È un modo per portarlo con me, era importante per me che ci fosse".

Desiderio esaudito.