Bellini, c’è il ricorso in Cassazione: "Dubbi sulla presenza in stazione"

Strage del 2 agosto, per i difensori dell’ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, "le due sentenze conformi" non hanno rispettato "lo standard valutativo della prova indiziaria, in quanto sia nell’operazione propedeutica consistente nella valutazione di ogni singola prova, sia nella valutazione globale, riteniamo che non abbiano risolto la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, per pervenire alla certezza che consente di attribuire il reato all’imputato ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’". È quanto dicono i legali Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti, nel ricorso depositato in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza dell’8 luglio della Corte d’Assise d’appello, che hanno confermato l’ergastolo per l’ex Primula Nera per concorso nella strage del 2 agosto 1980. Tra i 18 motivi per i quali secondo i legali va annullata la condanna, c’è il rigetto della richiesta di citare nuovamente come testimone la nipote di Bellini. Poi, il capitolo del "finanziamento della strage" e della "remunerazione degli esecutori materiali", per i difensori contraddistinto da "mancanza, contraddittorietà e travisamento della prova" e c’è "manifesta illogicità" sulla presenza di Bellini alla stazione. Dubbi anche sulla perizia esplosivistica.