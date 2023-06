Bellocchio tiene banco

È tutta dedicata a ’Rapito’, il nuovo film di Marco Bellocchio, la programmazione di questo weekend al cinema Bellinzona: venerdì, sabato, domanica sempre alle 17 e poi ancora mercoledì alle 21.

Il film, che Bellocchio ha presentato qui in città la scorsa settimana, racconta la storia vera del piccolo Edgardo Mortara, ebreo bolognese, che nel 1858 fu ’prelevato’ dallo Stato Pontificio perché (pare) battezzato di nascosto da una fantesca e allevato nella religione cattolica. La battaglia della famiglia Mortara per riaverlo indietro suscitò grande eco nelle cronache del tempo, assumendo una dimensione politica.

Il film di Bellocchio è girato in parte anche in città, in particolare in Piazza Maggiore. Presentato anche a Cannes, sta incassando un ottimo successo di pubblico, chiamato a riflettere su come cambiano nel tempo i concetti di giusto e sbagliato.