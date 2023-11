‘Belmeloro legge’, librai in rete: "Incontri nel rione senza nome"

Ci voleva una nuova generazione di librai e appassionati di editoria – tra i trenta e i quarant’anni–, per riportare in auge quell’appeal letterario che è stato per decenni identità della zona universitaria. Perché sì, in piazza Verdi e nelle stradine alle sue spalle, c’è l’epicentro della vita studentesca, ma l’atmosfera di un tempo con tipografie, stamperie, copisterie, case editrici storiche (come Zanichelli) da un po’ ha salutato "questo rione senza nome che nel corso degli anni ha visto chiudere le attività per cedere il passo a spaccio e consumo di sostanze". Così lo definiscono gli ideatori di Belmeloro legge, una rete di attività della zona devote all’editoria, che dal 15 novembre lancia la prima tranche di incontri letterari.

Si tratta della Confraternita dell’uva in via Belmeloro, poco distante da dove resistono la Legatoria dell’Unione e, dall’altro lato, la Libreria Universitaria Tinarelli, Otago Agenzia Letteraria, all’angolo tra Belmeloro e Sant’Apollonia, che si occupa di diritti d’autore e servizi editoriali, mentre accanto – in quella che fu sede all’inizio degli anni ’70, del Laboratorio Sperimentale di Arti Grafiche di Mario Leoni e Deborah Whitman – vi è l’Atelier Inuit, che in zona ha anche una piccola libreria e una stamperia Risograph e serigrafica. Nella stessa via aprirà a breve una libreria dell’usato gestita da Equi-Libristi. In ognuno di questi spazi si terranno gli incontri, a cominciare da mercoledì alle 18.30 alla Confraternita, dove Vito di Battista presenta Il buon uso della distanza (Gallucci edizioni), con Nicola Bonazzi e il 23 novembre Gian Primo Brugnoli presenta Cronachetta infame dal Giardino San Leonardo (Caracò editore), con Lavinia Bleve e letture di Rossana Di Stefano. Nello stesso giorno alle 20, da Inuit Atelier e Otago Literary Agency, nell’ambito del festival Ad occhi aperti, si terrà la mostra Quando l’ho visto era illuminato di Samuele Canestrari, con live drawing. Ma ecco l’apparire, tra le location, la sala Contiero, ingresso da piazzetta Rosa Bianca, angolo via San Sigismondo 7A: qui il 17 novembre Damir Ovčina presenta Preghiera nell’assedio (Keller) e il 6 dicembre Yuliana Ortiz Ruano presenta Febbre di carnevale (Sur edizioni). "Noi di Otago– racconta Marco Nardini – avevamo già fatto una cosa assieme a Inuit per Bologna Children’s Book Fair e pensavamo di collaborare con la Confraternita, visto che siamo vicini". E prosegue: "Poi un giorno ho visto piazzetta Rosa Bianca, davanti alla chiesa di San Sigismondo, dove c’è sala Contiero: ho suonato alla chiesa e sono riuscito a parlare col parroco, don Francesco, che mi ha detto quanto gli piaceva l’iniziativa".

Benedetta Cucci