Ben Pastor, delitti nell’antica Roma "Anche allora politici disonesti"

di Claudio Cumani

E se i fratelli Karamazov fossero vissuti sulle coste della penisola sorrentina nel quarto secolo dopo Cristo? Ci sarebbe stato un padre autoritario morto ammazzato, figli difficili allo sbando e un clima di intrigo. Ben Pastor, docente, storica, archeologa e autrice italoamericana (vive un po’ nell’Oltrepò pavese e un po’ nel Vermont) di fortunati thriller ambientati nel passato, ha fatto riferimento al romanzo di Dostoevskij per il suo ultimo libro ‘La morte delle sirene’ (Mondadori): lo presenta questo pomeriggio alle 18 in Salaborsa nell’ambito della ‘Voce dei libri’ conversando con Cesare Cioni. A dipanare la matassa dell’intrigato giallo alle pendici del Vesuvio è chiamato Elio Sparziano, ufficiale-investigatore già protagonista di altri cinque romanzi di Pastor.

Sparziano, che letterariamente debuttò oltre dieci anni fa con ‘Ladro d’acqua’, si trova stavolta in viaggio verso Roma per consegnare, su ordine dell’imperatore Galerio, un plico al giovane e ambizioso Massenzio. A Sorrentum, antica dimora delle sirene, si ferma qualche tempo svolgendo l’attività prediletta di storico e bibliofilo ma... l’omicidio incombe.

Professoressa, come nasce questo personaggio?

"Il nome appartiene a uno degli autori delle ‘Storie degli ultimi Cesari’ ed è una figura che ho desunto dalla ‘Biografia di Adriano’. Studi filologici americani sostengono che fosse un militare o un funzionario imperiale. Io ne ho fatto un personaggio, immaginandolo intellettuale e investigatore a tempo perso. Racconto che fosse anche recensore da un punto di vista storico di bordelli, ovvero dei luoghi della gioia per la cultura pagana".

Questa storia di intrigo e potere conduce come il canto delle sirene alla rovina. Chi erano in realtà queste creature?

"Divinità temute e rispettate capaci di condurre, con il loro canto ammaliante, i naviganti a schiantarsi contro gli scogli, anche in quel luogo sacro dedicato a Minerva che era appunto la penisola sorrentina. Nell’antichità erano donne alate pronte a condurre la gente nell’aldilà. Le sirene dei nostri mezzi di soccorso fanno riferimento nel nome a quell’antico rumore di allarme senza parole".

Esistevano detective nell’antica Roma?

"Non c’erano questure o commissariati. Erano i vigili a occuparsi di arresti e interrogatori. A quei tempi non esistevano penitenziari e il carcere non era previsto: i colpevoli venivano puniti con pene pecuniarie, lavori forzati sulle navi o nelle miniere e, in alcuni casi, con la morte per impiccagione o crocifissione. Omicidi a parte, i reati più diffusi andavano dai borseggi alle rapine, ma non mancavano anche allora i casi di disonestà politica".

I suoi libri possono essere definiti romanzi storici legati al mystery?

"Certo, il mio stile è quello ed è aiutato dal fatto che scrivo in inglese. All’interno di vicende gialle parlo di politica, repressione religiosa e difficoltà degli intellettuali. I miei romanzi nascono sempre da una ricerca approfondita sui libri e, in rete, sui siti accademici".

Martin Bora, Elio Sparziano... Perché i suoi romanzi sono seriali?

"E’ una scelta che ovviamente fidelizza il lettore ma che mi permette anche di sapere di più dei miei protagonisti, di sfaccettare i vari personaggi. Ogni romanzo è comunque indipendente dagli altri e ha una sua coesione".