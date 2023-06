Bencady, Stasera a Castenaso Evento di Intercultura sull'Africa

Stasera nel cortile di Casa Bondi a Castenaso, dalle 19 alle 22, per la Giornata mondiale del rifugiato un evento di intercultura dedicato all’Africa, dal titolo Bencady, che significa "armonia". Organizzato dal Centro sociale di Villanova Casa Sant’Anna, in collaborazione con le realtà attive nel territorio e il contributo nella direzione artistica da parte di Tumm e.t.s.. ‘Bencady’ consiste in una rassegna coreografica di danza afro con la partecipazione di corsi del territorio emiliano-romagnolo (stili coreutici del West Africa con Francesca Saloni, Flaminia Adami, Monica Zazza, Michela Di Crescenzo; stili coreutici del Brasile con la scuola di capoeira Coquinho Baiano) e jam di danza e musica. La musica live sarà a cura di Sourakahata Dioubate, Tidiane Diop e Mauro Casadio. Sarà presente per tutta la durata dell’evento il Food Truck di Altre Terre-Cucine del mondo.

Stasera si parte alle 19 con tanti appuntamenti nel cortile di Casa Bondi. Tra questi, alle 19.30, ‘Nessun essere umano è illegale’ un incontro con Vanessa Guidi, medico di bordo della nave Mare Jonio e vicepresidente di Mediterranea Saving Humans. Ci saranno testimonianze dell’equipaggio di terra di Mediterranea Saving Humans, modera Lauriana Sapienza, assessore al Welfare di comunità.