Bendinelli su via de’ Carbonesi "Stop alle auto, flop annunciato Perché abolirlo solo da settembre?"

di Luca Orsi

"Come volevasi dimostrare". Federico Bendinelli, avvocato, presidente dell’Automobile Club Bologna, commenta così la decisione del Comune di ritornare sui propri passi e rinunciare alla pedonalizzazione di via de’ Carbonesi nei weekend.

Sorpreso?.

"Neanche un po’. Era evidente fin dall’inizio che, per questa pedonalizzazione, non c’era alcuna giustificazione valida".

Qualcuno richiamava il precedente di via D’Azeglio.

"Ma in via de’ Carbonesi la situazione è completamente diversa. Almeno per due motivi".

Quali?

"Si taglia in due una direttrice di traffico importante. E, a differenza di via D’Azeglio, manca un’offerta commerciale tale da giustificare la chiusura al traffico".

A settembre si torna all’antico.

"Ecco, questa non la capisco".

Che cosa?

"Perché si debba aspettare settembre. Avendo già appurato, dopo tre mesi, il risultato negativo della sperimentazione, perché aspettare ancora più di un mese e mezzo?".

Si attendeva questo ripensamento da parte del Comune?

"Diciamo che giudico positivo il fatto di riconoscere l’inadeguatezza di una soluzione presa e di accettare di rivedere le scelte fatte. Magari fosse così anche in altre circostanze".

Per esempio?

"Penso, per esempio, all’assurda pedonalizzazione di piazza Aldrovandi".

È diventata un punto caldo della movida cittadina.

"Era inevitabile. Era chiaro fin da subito che si sarebbero create situazioni di grave disagio per i residenti, difficili da gestire e governare. Cosa che, puntualmente, si è verificata. Ecco, anche lì sarebbe ora di un ripensamento".

Il primo luglio è partito il progetto ‘Città 30’. Anche qui qualcosa andrebbe rivista?

"Senz’altro l’estensione del provvedimento".

In che senso?

"Nelle vecchie strade del centro storico, il limite dei 30 è logico. E lo è anche in certe zone puramente residenziali, dove non si giustifica una velocità superiore".

Nel resto della città?

"I 30 sono solo una scelta ideologica, che non risolve il problema. E, comunque, quando si mettono dei divieti, bisogna saperli fare rispettare. E l’unico modo è mettere i vigili sulle strade. Se no, parliamo di niente".