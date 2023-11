"Bene il lavoro ma pesa molto il caro-affitti"

"I dati del nuovo rendiconto sociale provinciale mostrano un 2022 positivo per Inps Bologna", sottolinea Valeria Ciferri, direttrice provinciale dell’Istituto di previdenza, durante la presentazione dei numeri che certificano l’impatto dell’Istituto nel contesto socio-economico. "Una ripresa delle entrate contributive (+6,3%) e un calo degli interventi della cassa integrazione (-89,2%) rispetto al 2021. Bologna ha un tasso di occupazione che è del 10% più alto della media italiana – fa notare – ed è aumentata la partecipazione femminile (+81,4% di donne nella fascia di età 35-49 anni e una disoccupazione del 2,9%), anche se ancora in percentuali inferiori rispetto agli uomini. Le pensioni erogate sono più alte rispetto alla media del Paese e i pensionati sono il 25% della popolazione provinciale".

"Osserviamo una città che è ripartita dopo il Covid – afferma Mirco Querzà, presidente comitato provinciale Inps Bologna –. Una ripartenza che sembra essersi fermata nel 2023 a causa del peggioramento di alcune criticità come il caro affitti, un dato in flessione dovuto all’immigrazione interna ed esterna. Bisognerà fare delle riflessioni sul welfare e sul sistema sanitario pubblico per una situazione che già ora pesa sulla città". Secondo Roberto Ghiselli, presidente del Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza), "anche se la Regione è solida, il problema delle abitazioni a Bologna incide pesantemente sui redditi delle famiglie". "Dopo aver avuto nel 2022 il dato di nascite più basso dal 1861 – analizza Gianluigi Bovini, demografo e statistico –, Bologna, nel triennio 2020-2022, rispetto al periodo 2008-2010, ha visto calare le nascite del 22,5%. Nei prossimi 50 anni, la popolazione regionale calerà del 7,4% rispetto ad un -19,4% del Paese, una diminuzione che si rifletterà sulla popolazione lavorativa regionale (-18,1%)".

Giovanni Di Caprio