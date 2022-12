Bene il test per chi arriva dalla Cina

Gli aeroporti italiani si comportano secondo le linee dettate dal governo per prevenire casi di importazione di Covid attraverso persone contagiate provenienti dalla Cina. Si fanno i tamponi e infatti in questo modo sono stati già individuati molti positivi. Come hanno riportato i giornali, Carlino compreso, anche l’Emilia Romagna si è attrezzata per lo screening ai passeggeri in arrivo dalla Cina con un punto tamponi . Bologna non ha voli diretti da e per la Cina quindi il provvedimento vale anche per chi ha fatto scalo in altri aeroporti comunitari prima di giungere a Bologna. Pur in attesa di una nota esplicativa del Ministero della sanità la Regione ha trasmesso alle Ausl dell’Emilia-Romagna l’ordinanza che regola la somministrazione dei tamponi, necessari per monitorare le possibili varianti del virus Sars-Cov 2. E’ un provvedimento di buonsenso che però può raggiungere la massima efficienza se tutta l’Europa si adegua. Tre anni fa agli albori dell’epidemia, più d’uno gridò al razzismo quando si ipotizzò lo screening dei cittadini cinesi. Oggi si è capito che si tratta di sano realismo in presenza di una nuova emergenza e non di discriminazione. Chi risulta positivo all’aeroporto di Bologna trascorrerà il periodo di isolamento nella propria abitazione se abita in città oppure nel raggio di 300 chilometri. In alternativa verrà ospitato in un Covid hotel allestito a Imola.

