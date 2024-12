"Bene la città. Meno la provincia"

Il fine settimana prima di Natale si respira in città un’aria di festa. Tanta è la gente in centro a caccia di un regalo dell’ultimo minuto e sono molti i negozi pieni. Per Silvio Gherardi di Flanella, in via d’Azeglio, il Natale è "felicità". A livello di lavoro, tuttavia, la "situazione è un po’ complessa: a inizio mese sembrava non esserci nessuno, l’acquisto dei regali, invece, si sta concentrando negli ultimi giorni", dice. Il vantaggio è che in queste ultime ore prima del 25 dicembre, l’affluenza turistica sta aumentando, "e questo è un vantaggio per il centro, ma non per l’area esterna di Bologna".

Testi a cura di Giovanni Di Caprio