Bene pubblico, i volontari fanno il punto

Primo bilancio dei patti di collaborazione attivi a Sasso Marconi oggi alle 18,30 al centro sociale di Borgonuovo, in una serata dedicata ai volontari che si prendono cura di giardini, strade, verde pubblico e strutture sportive della cittadina. Protagonisti i cittadini, una ventina in tutto, che hanno siglato un Patto di Collaborazione con il Comune, che presenteranno le azioni di cura del territorio realizzate lo scorso anno. Progetti mirati di cui tanti sono stati effettuati nei mesi scorsi, altri sono in cantiere: con i volontari che racconteranno le attività svolte, preziose per il decoro e la cura della città. Introduce l’assessora all’Ambiente Irene Bernabei, partecipa il sindaco Roberto Parmeggiani. Momento conviviale finale offerto dai volontari del Centro sociale