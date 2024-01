Beneficenza al Teatro Zeppilli con i burattini di Mattia Zecchi

Lo spettacolo di burattini di Mattia Zecchi a scopo benefico. Succede domenica, alle 16, a Pieve di Cento nel teatro comunale Alice Zeppilli in piazza Andrea Costa. Il Lions Club di Pieve di Cento, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco, presenta "Le disavventure di Fagiolino". L’intero incasso sarà devoluto al "Servizio cani guida Lions dal 1959". I biglietti saranno in vendita negli uffici della Pro loco in piazza Andrea Costa dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11 e nel teatro domenica a partire dalle 15. La passione di Mattia Zecchi per il teatro dei burattini nasce da piccolo. Già all’età di 2 anni e mezzo era innamorato degli spettacoli di burattini, in particolare quelli con Fagiolino e Sganapino. Nel 2005, all’età di 15 anni, decide di fondare la propria compagnia.