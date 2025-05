Beneficenza, la ’Ior Run’ della Fondazione Rizzoli. Federica Guidi: "Diamo ai giovani una nuova vita"

Una camminata di beneficenza nel parco di San Michele in Bosco e in quello del seminario di Villa Revedin. Oggi alle 10.30 dal piazzale nei pressi del Rizzoli inizierà e finirà la prima edizione della corsa solidale Ior Run, che vanta oltre 700 iscritti ed è organizzata dalla Fondazione Rizzoli: una passeggiata adatta a sportivi ma anche a famiglie e bambini. A presentare l’iniziativa a palazzo d’Accursio, un tavolo "di sole donne", come sottolinea anche Roberta Li Calzi, assessora comunale allo sport: "Parteciperò anche io alla corsa", annuncia. Saranno due le ‘run’: una di 5 chilometri e l’altra di 3. "Sport, impegno, passione, emozione e solidarietà. Cittadine e cittadini non fanno mai mancare la loro vicinanza a progetti importanti per la comunità come questo", dice Li Calzi. Sold-out i ‘pacchi corsa’. Si partirà da San Michele in Bosco e si scenderà fino a piazzale Bacchelli per poi entrare nel parco del seminario di Villa Revedin. Da qui si tornerà su via Barbiano e di nuovo verso San Michele in Bosco. A metà corsa, l’associazione ‘Le Pappe di Pippo’, offrirà un punto ristoro. La 3 chilometri, invece, si fermerà dopo i cortili storici dell’ex Monastero. Obiettivo della campagna: raccogliere 20mila euro per sostenere Do.P.O. (Donazione Protesi Ortopediche), "fondo nato nel 2024 per donare una protesi di ultima generazione a ragazze e ragazzi che hanno subito un’amputazione complessa. Vogliamo dare, in particolare ai giovani, una nuova vita e la possibilità di fare anche le cose più banali", racconta Federica Guidi (nella foto), presidente Fondazione Rizzoli. Madrina della corsa Martina Caironi, atleta paralimpica, vincitrice di tre medaglie d’oro e quattro d’argento ai Giochi paralimpici.

Giovanni Di Caprio