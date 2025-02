"Benefici per tutta la nostra comunità"

"Siamo estremamente soddisfatti della decisione del Consiglio di Stato. La sentenza conferma la validità di un progetto che non solo migliorerà l’accessibilità alla nostra montagna, ma che porterà anche benefici economici e occupazionali per la nostra comunità. Questo intervento è una grande opportunità per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio". La sindaca Barbara Franchi si fa portavoce della soddisfazione, e del sollievo, del comprensorio lizzanese per la positiva conclusione del giudizio sulla seggiovia. "La nuova seggiovia – sottolinea il Comune – migliorerà l’esperienza degli utenti e favorirà il rilancio turistico della zona 365 giorni all’anno".