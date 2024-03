Benessere come obiettivo comune. Il ‘Next welfare’ visto da Scholz. Rete sociale a misura di territorio

"Bisogna creare un’alleanza tra pubblico e privato, con il mondo cooperativo e i sindacati, per uno scopo comune: il benessere". Il benessere della comunità, che ha bisogno di un welfare performante capace di soddisfare le attuali esigenze. Bernhard Scholz, consulente di Direzione e presidente della Fondazione Meeting, parla ai protagonisti di ‘Next Welfare’, appuntamento della Fondazione Yunus volto a disegnare il welfare del futuro per il nostro territorio. Territorio che è ricco di possibilità lavorative, e su questo Scholz concentra il suo intervento. "L’impresa vive nel contesto sociale – inizia –, dà un’opportunità alle persone di crescita professionale e umana, che crea relazioni positive. Ma per rendere possibile questa idea di lavoro serve che la vita aziendale non sia assorbita dalla lotta alla sopravvivenza". Uno scenario la nostra società, soprattutto quella che soffre particolari fragilità, vive. Ne sono l’esempio "le donne sole e anziane, che vendono le loro proprietà per pagarsi la badante o le cure – elenca Chiara Pazzaglia, presidente Acli –. Abbiamo dato per scontato il tema della pensione per gli anziani, e viviamo ora un’inversione di tendenza. Ma i poveri sono sempre gli stessi: gli orfani e le vedove". Per risolvere questa condizione di povertà, bisogna andare alla radice del problema, cioè "il reddito – tuona Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia –, che è troppo basso. Ci sono 5,7 milioni di persone con un reddito inferiore a 11 mila euro annui. Le persone in difficoltà hanno problemi ad arrivare a fine mese: dobbiamo mettere all’attenzione del pubblico la crescita dei redditi". Serve allora alleanza tra pubblico e privato.

"Dobbiamo costruire un welfare territoriale – commenta Marco Marcatili, economista di Nomisma e segretario della Fondazione Yunus –, ma anche preventivo, perché una famiglia su tre si dice esposta a fragilità sociale. Bologna attrae tante agenzie e lavoratori, per questo serve anche un welfare attrattivo". Il titolo dell’evento mira proprio a questo, ossia alla "realizzazione di un nuovo welfare per tutti – afferma Massimiliano Colombi, sociologo di Yunus – attrattivo per la qualità della vita, del benessere e per le opportunità sociali e culturali". Il tema è talmente importante, che Cisl ha messo in campo "un percorso formativo per una squadra di giovani, che ci aiuti nello studio del welfare del territorio – dice il segretario Enrico Bassani –, da utilizzare come elemento di ricostruzione delle reti di prossimità in questo momento di crisi". Nel percorso c’è Emil Banca, che "nel suo dna ha la parità e la tutela dei diritti e delle persone – conclude il presidente Gian Luca Galletti –. Dobbiamo coprogettare e lavorare insieme per soddisfare i bisogni della collettività". Ai panel, anche Chiara Gibertoni, direttrice generale Sant’Orsola, Giulia Bernardi, hr manager di Illumia, Nicola Corbo, presidente di L’Operosa spa, e Riccardo Sebastiano Piaggi, hr director di Granarolo spa.

Mariateresa Mastromarino