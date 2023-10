Beni confiscati alle mafie: "Farne case per studenti"

Pnrr, criminalità organizzata, gioco d’azzardo e beni confiscati alle mafie. Tanti i temi affrontati ieri mattina per l’iniziativa sulla legalità promossa dalla Banca d’Italia, nell’ambito del suo tour in varie tappe a livello nazionale. "In un territorio come questo, dove è molto avvertito in questo il tema del caro affitti – segnala nel suo intervento il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato –, gli immobili confiscati alle mafie possono essere destinati anche agli studenti, in modo che possano sopperire alla difficoltà di trovare un’abitazione a prezzi ragionevoli in una città bella, ma obiettivamente anche cara". Amato poi mette in chiaro: "Noi non possiamo certamente consentire le occupazioni abusive. Le regole vanno rispettate e nessuno può farsi le regole che ritiene – spiega il procuratore –. Ma quello che possiamo e dobbiamo fare, anche come completamento alla lotta contro la criminalità organizzata, è riuscire a riutilizzare efficacemente questi beni". "Noi dobbiamo – afferma la sottosegretaria agli Interni, Wanda Ferro – interloquire con enti pubblici, che sia la Regione o il Comune. Da parte nostra c’è piena disponibilità, ma abbiamo bisogno di garanzie, motivo per cui non possiamo avere di fronte un privato o un’azienda, ma al contrario un ente pubblico".

Poi occhi puntati sul Pnnr, affinché sia scongiurato il rischio di infiltrazioni mafiose. A questo proposito, il direttore della sede bolognese della Banca d’Italia, Pietro Raffa, avverte: "È necessario evitare il rischio illegalità, soprattutto in una fase congiunturale sfavorevole come quella che stiamo vivendo. Questi fondi possono aiutare a uscire dalla crisi". Non, però, se finiscono nelle mani sbagliate. Come ricorda l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, in Emilia-Romagna ricadono oltre 10 miliardi di euro tra Pnrr e fondi europei ordinari. "Risorse – dice – che dobbiamo spendere bene e in tempi limitati, motivo per cui rischia di scattare un meccanismo di fretta nell’utilizzarli. In questo senso è fondamentale la collaborazione e lo scambio dei dati sugli appalti del Pnrr con la Guardia di Finanza". Tra gli interventi, anche quello del fondatore di Libera don Luigi Ciotti, che ha toccato il complesso tema del gioco d’azzardo: "Oggi c’è un’esplosione impressionante di quello online, contro cui però abbiamo solo mezze leggi". Il giro d’affari del gioco d’azzardo, cita il fondatore di Libera, si aggira intorno ai 136 miliardi di euro. E anche la criminalità organizzata, attraverso questi sistemi, "ha trovato il modo di riciclare il denaro, in certi contesti e in certe realtà".