Beni durevoli: chi spende di più?. Emilia-Romagna quarta in Italia

di Giovanni Di CaprioBOLOGNAGli emiliano-romagnoli hanno speso più di sette miliardi di euro in beni durevoli. La 31ª edizione dell’osservatorio dei consumi di Findomestic, realizzato insieme a Prometeia, attesta la regione al quarto posto a livello nazionale (7,174 miliardi di euro; +4,7%) per quanto riguarda il volume totale d’acquisto degli oggetti di lunga durata. Ad esempio automobili, elettrodomestici o telefoni.

"Sono tante le variazioni positive", spiega Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic, mentre è in flessione la "spesa per i mobili (-1%, 1,55 miliardi di euro) e l’information technology (-3,5%, 210 milioni). Un calo fisiologico dopo il boom del 2020-2022, quando le chiusure avevano favorito questo tipo di acquisto per rendere le abitazioni più adatte ad esigenze come lo smartworking", commenta Bardazzi.

Dati alla mano, l’Emilia-Romagna è quarta in Italia anche nella spesa media per famiglia: nel 2024 sono stati sborsati 3.459 euro a nucleo in media, 513 euro in più del valore nazionale. A guidare questa graduatoria, in Italia e in regione, è il Modenese: 3.854 euro per famiglia (+5,9% rispetto al 2023). Invece, nessuno fa meglio di Rimini nella variazione della spesa media per famiglia rispetto al 2023: +6,5%, ma il valore medio, 2.846 euro per nucleo, resta comunque il dato più basso registrato in regione.

Leggendo i numeri, tra i vari ambiti in crescita vi è la spesa destinata alla mobilità. Il mercato delle auto usate, infatti, ha registrato consumi per 2,21 miliardi di euro (+10,5%), cifra superiore agli 1,69 miliardi spesi per le auto nuove (+3,5%). È Parma a guidare la regione con 238 milioni di euro spesi in mezzi usati (+13,2%). Inoltre, l’Emilia-Romagna è al primo posto fra le regioni italiane per crescita nella spesa di elettrodomestici (603 milioni; +7,5%). Ad alzare il livello è Bologna (prima in regione con 1 miliardo e 758 milioni di euro di spesa complessiva), che con i suoi 145 milioni di euro (+8,3%) ha registrato nel 2024 la miglior performance nazionale nella spesa di elettrodomestici.

Guardando ai motoveicoli (233 milioni spesi; +13,6%), emerge che l’acquisto maggiore di due ruote è nel Ravennate, grazie a una spesa di 20 milioni di euro (+16,7%). L’opposto rispetto a Ferrara, dove nei motoveicoli c’è una flessione, l’unica della regione, pari al 2,2% per 12 milioni di euro di consumi.