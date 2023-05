Benini racconta ’Annalena’ e il suo slancio verso l’assoluto

Annalena Benini e Annalena Tonelli sono unite dal nome. È un nome di famiglia, la stessa – sono, in effetti, parenti –. C’è anche questo ad unirle. Benini, però, non ne ha mai sentito parlare tanto in casa. Sa solo che l’altra Annalena – Tonelli – è una "donna quasi mistica", che per oltre trent’anni ha vissuto in Africa, prendendosi cura degli ultimi ed è stata uccisa in Somalia nel 2003. La ’incontra’ quando viene ricoverata in ospedale per una brutta polmonite, legge le lettere di Tonelli e, anche lei, si domanda: "E se morissi oggi, senza avere amato abbastanza?". Così decide di raccontarla in ’Annalena’ (Rizzoli). Benini, scrittrice, giornalista e nuova direttrice del Salone del libro di Torino, presenta il volume oggi alle 18 nella Piazza Coperta della biblioteca Salaborsa con Silvia Avallone.

Benini, sua nonna le ha sempre raccontato poco di Annalena per paura che lei avesse potuto seguire le sue orme. Avrebbe potuto influenzarla?

"Non credo. Annalena Tonelli aveva una tensione e uno slancio verso l’assoluto che si è concretizzato in una vita estrema, libera, al servizio degli ultimi in Africa. Io, il suo slancio, posso solo ammirarlo. Nel raccontare questa vita metto a nudo anche la mia famiglia. Scrivo dell’ansia di mia nonna, bolognese, che cercava di tenerci al riparo da tutte le eccezionalità. L’idea dell’Africa (ma poteva essere anche il Lido di Spina...) non le piaceva perché non poteva raggiungerci, né con la sua Panda bordeaux né al telefono. E io, che ero sempre molto affascinata dai racconti di mia nonna sulle vite degli altri, per molto tempo non ho saputo quasi nulla di Annalena".

Cosa l’ha più divertita di Annalena?

"La sua allegria, l’ entusiasmo, il modo in cui parlava della sua vita in Africa come di un incendio. E il suo sense of humor".

Cosa, invece, le ha fatto più male scoprire della sua vita?

"Sentire il suo senso di solitudine: l’impossibilità di condividere la scelta estrema con qualcuno. Mi ha fatto molto male che negli ultimi tempi fosse vittima di una campagna di odio: pagavano i bambini per tirarle le pietre addosso. ‘Mi sento ogni giorno come un agnello al macello’, aveva scritto. Ho provato un forte senso di ingiustizia per una donna che ha dato tutta la vita e tutto il suo amore. E alla fine l’amore le si è riversato contro in odio".

Il suo libro però abbraccia anche la leggerezza, la quotidianità della sua, Benini, di vita…

"È importante, per me, avere offerto, non solo la grandezza di Annalena, ma anche la quotidianità di una vita normale, di un altro sguardo sul mondo, il mio. Lo sguardo di una persona attratta dalla grandezza e, allo stesso tempo, con il desiderio di frivolezza delle piccole cose".

Cosa vi accomuna?

"Mi sono ritrovata nel suo essere una lettrice appassionata, in qualunque condizione. Lei con le tarantole vicino, io non così estrema, ma su qualunque supporto: carta, telefono, pdf e mentre faccio qualsiasi cosa. E poi questa sua mania del sottolineare e del fare punti esclamativi a margine della pagina, è anche mia".

