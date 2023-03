Benito Mussolini, quando il Duce si candidò come insegnante a Crespellano (e venne bocciato)

Pietro Ospitali mostra la lettera del 1912 firmata da Benito Mussolini

Valsamoggia (Bologna), 21 marzo 2023 – Benito Mussolini, il futuro "Duce del Fascismo", il dittatore dello Stato italiano per oltre un ventennio (1922-1945), chiese di fare l’insegnante a Crespellano, ma l’amministrazione comunale di allora per soli due punti ne scelse un altro. Correva l’anno 1912, dieci anni prima della famosa Marcia su Roma. La vicenda è stata riportata alla luce da Pietro Ospitali, anche lui maestro elementare di Bazzano e per alcuni anni, dal 1980 in poi, vicesindaco dello stesso paese.

“Rovistando negli archivi comunali di Crespellano – rivela Ospitali – ho trovato una lettera di Mussolini del 29 luglio 1912 inviata all’allora sindaco di Crespellano, con cui chiedeva di essere ammesso tra i concorrenti al posto di insegnante nelle scuole elementari. A sostegno della domanda accluse anche l’abilitazione all’insegnamento del francese che aveva imparato durante un soggiorno in Svizzera. Quella lettera non è stata mai pubblicata da alcuno, se non nel volume del 2000 ’Mussolini’ del francese Pierre Milza, edito da Carrocci". Mussolini era stato insegnante a Gualtieri (Reggio Emilia) e Tolmezzo (Udine) e a Crespellano trovò un ambiente a dir poco ostile.

"Nel 1907 – racconta Ospitali, appassionato di storia locale e della Resistenza – viene eletto sindaco il socialista Augusto Ferrari. Ma il vero leader dei socialisti era il dottor Michele Ferro che in piazza aveva la sua farmacia e che era anche consigliere comunale. Cresciuto a Bazzano negli ambienti della Società Operaia, era stato sindaco di Monteveglio dal 1909 al 1911, quando a Bologna era sindaco il socialista Francesco Zanardi, il sindaco del pane. Ferro conosce molto bene Mussolini, lo ha incontrato al congresso nazionale del Partito socialista del 7-10 luglio 1912, quello in cui Mussolini riesce a emarginare la componente riformista di Turati e ottiene la direzione dell’Avanti! Ferro non lo stima affatto".

Cosa successe al concorso per maestro elementare di Crespellano nell’anno scolastico 1912-1913? "Il sindaco Ferrari – racconta ancora Ospitali – convoca un Consiglio comunale straordinario per il 7 settembre 1912, per vagliare le domande dei maestri in gara. Michele Ferro fa parte della commissione esaminatrice ma ’si ammala’ e non si presenta. Perché? Si sono fatte tante congetture. Forse per il farmacista socialista risulta estremamente difficile votare contro l’astro nascente del suo partito? Un partito che espellerà Mussolini due anni dopo, nel 1914, per un articolo a favore dell’intervento nella Prima Guerra Mondiale? Forse non voleva mettere i bastoni tra le ruote al futuro direttore dell’Avanti!, il giornale dei socialisti? Sta di fatto che Ferro diserta la seduta". Come finì la scelta del maestro? "Vinse – risponde Ospitali – Vittorio Martelli per due punti sopra Mussolini".