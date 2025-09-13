Decalogo per le aree interne

Decalogo per le aree interne
13 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Benni, il saluto fra le pagine. L’omaggio dell’Università

Oggi, alle 11, camera ardente all’Archiginnasio, dalle 12 letture all’Arena del Sole. Domani la ’maratona’ nella Notte Bianca a Filologia classica e Italianistica.

"I libri parlano / anche se sono chiusi / beato chi sa ascoltarne / l’ostinato sussurro". Ma oggi i libri saranno più aperti che mai grazie alla vasta comunità dei lettori che saluteranno Stefano Benni leggendo i suoi testi più amati. Nel giorno della camera ardente all’Archiginnasio (dalle 11 alle 17) e della lettura corale nel chiostro dell’Arena del Sole (dalle 12 alle 15), un’altra celebrazione è stata fissata: quella organizzata dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’università. Domani, infatti, l’Ateneo omaggia lo scrittore figlio di Bologna attraverso una maratona di lettura affidata a studentesse e studenti, docenti, personale universitario e a qualsiasi lettore e lettrice che vorrà portare il suo contributo. L’Alma Mater raccoglie così l’invito del figlio Niclas Benni: "Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti". Un’occasione per ascoltare e interpretare, tutti insieme, l’ostinato sussurro dei libri. La maratona si svolgerà nel contesto della prima notte bianca del Ficlit, domani a partire dalle 19, in via Zamboni 32, e sarà introdotta da un ricordo del professor Alberto Bertoni. Il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica aprirà infatti le sue porte alla città dalle 18:30 alle 22:30, con visite guidate, info point, laboratori interattivi e spazi espositivi.

Tornando a oggi, come detto, la camera ardente si terrà nel Cortile dell’Archiginnasio, dove alle 11 è previsto un momento istituzionale e commemorativo. Dalle 12 alle 15, invece, nel chiostro dell’Arena del Sole ci sarà una lettura ad alta voce delle sue opere, a microfono aperto. Chi desidera partecipare potrà recarsi in via Indipendenza portando il proprio libro e leggere alcune delle pagine più amate. Le esequie, invece, saranno private. E sempre raccogliendo l’invito del figlio Niclas a ricordare il padre leggendo a voce alta i suoi scritti, oggi Radio Città Fujiko (erede della radio che Stefano Benni ha contribuito a fondare) gli dedicherà grande parte della propria programmazione: oltre 120 ascoltatori hanno aderito all’appello inviando una registrazione di una lettura di Benni.

Dalle pagine alle pellicole, viaggiando nel tempo. Fino al Dams. Al mosaico di memorie e omaggi tributati a Benni, Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna ha aggiunto un suo personale tassello, riproponendo un breve estratto dal Videogiornale 8 del 1990 realizzato dal centro di produzione autogestito nei laboratori del Dams occupato di via Guerrazzi 20. Nel filmato proposto, sollecitato a una riflessione sul tema della casa, lo scrittore non risparmia il suo j’accuse nei confronti del Pci e dell’amministrazione comunale a guida Imbeni, colpevole di non essere mai riuscita a "scontrarsi frontalmente, probabilmente per ragioni elettorali, contro quello strato di borghesia cittadina forte che detiene forse il 70% degli immobili in città".

