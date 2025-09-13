Benni, il saluto fra le pagine. L’omaggio dell’Università

"I libri parlano / anche se sono chiusi / beato chi sa ascoltarne / l’ostinato sussurro". Ma oggi i libri saranno più aperti che mai grazie alla vasta comunità dei lettori che saluteranno Stefano Benni leggendo i suoi testi più amati. Nel giorno della camera ardente all’Archiginnasio (dalle 11 alle 17) e della lettura corale nel chiostro dell’Arena del Sole (dalle 12 alle 15), un’altra celebrazione è stata fissata: quella organizzata dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’università. Domani, infatti, l’Ateneo omaggia lo scrittore figlio di Bologna attraverso una maratona di lettura affidata a studentesse e studenti, docenti, personale universitario e a qualsiasi lettore e lettrice che vorrà portare il suo contributo. L’Alma Mater raccoglie così l’invito del figlio Niclas Benni: "Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti". Un’occasione per ascoltare e interpretare, tutti insieme, l’ostinato sussurro dei libri. La maratona si svolgerà nel contesto della prima notte bianca del Ficlit, domani a partire dalle 19, in via Zamboni 32, e sarà introdotta da un ricordo del professor Alberto Bertoni. Il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica aprirà infatti le sue porte alla città dalle 18:30 alle 22:30, con visite guidate, info point, laboratori interattivi e spazi espositivi.

Tornando a oggi, come detto, la camera ardente si terrà nel Cortile dell’Archiginnasio, dove alle 11 è previsto un momento istituzionale e commemorativo. Dalle 12 alle 15, invece, nel chiostro dell’Arena del Sole ci sarà una lettura ad alta voce delle sue opere, a microfono aperto. Chi desidera partecipare potrà recarsi in via Indipendenza portando il proprio libro e leggere alcune delle pagine più amate. Le esequie, invece, saranno private. E sempre raccogliendo l’invito del figlio Niclas a ricordare il padre leggendo a voce alta i suoi scritti, oggi Radio Città Fujiko (erede della radio che Stefano Benni ha contribuito a fondare) gli dedicherà grande parte della propria programmazione: oltre 120 ascoltatori hanno aderito all’appello inviando una registrazione di una lettura di Benni.

Dalle pagine alle pellicole, viaggiando nel tempo. Fino al Dams. Al mosaico di memorie e omaggi tributati a Benni, Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna ha aggiunto un suo personale tassello, riproponendo un breve estratto dal Videogiornale 8 del 1990 realizzato dal centro di produzione autogestito nei laboratori del Dams occupato di via Guerrazzi 20. Nel filmato proposto, sollecitato a una riflessione sul tema della casa, lo scrittore non risparmia il suo j’accuse nei confronti del Pci e dell’amministrazione comunale a guida Imbeni, colpevole di non essere mai riuscita a "scontrarsi frontalmente, probabilmente per ragioni elettorali, contro quello strato di borghesia cittadina forte che detiene forse il 70% degli immobili in città".