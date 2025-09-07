Benvenuti a bordo, festa per i nuovi piloti

Giovani determinati ai posti di comando. Professional Aviation ha celebrato la Graduation Fest con la consegna dei diplomi a circa 60 nuovi piloti tra licenze PPL e CPL. La cerimonia, ospitata nella sede di Ozzano, ha riunito allievi, famiglie, istruttori e staff, segnando il traguardo di un percorso costruito su aula, simulatore e volo, con migliaia di ore complessive e standard operativi ispirati a briefing accurati, checklist e lavoro di squadra.

Tra gli ospiti istituzionali hanno preso parte all’evento il capo di gabinetto, dottor Stefano Mazzetti, in rappresentanza della Città metropolitana, e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza del legame con il territorio e del riconoscimento istituzionale dell’iniziativa. "Siamo orgogliosi che l’Accademia sia radicata sul suolo bolognese: qui competenze, imprese e istituzioni collaborano per far crescere una filiera aeronautica di qualità", ha sottolineato l’organizzazione. "Formare piloti affidabili è la nostra missione – dichiara Vito Preti, Ceo di Professional Aviation –. La nostra identità operativa si riassume in tre parole: sicurezza, umiltà, servizio. E in una parola che le tiene insieme: constantia, la costanza che trasforma preparazione in affidabilità, ogni giorno, ogni volo". Applausi convinti hanno accompagnato la chiamata dei diplomati sul palco: un momento per ringraziare chi li ha sostenuti e guardare alle nuove rotte professionali. Professional Aviation conferma così il proprio impegno nella formazione e nella cultura della sicurezza, contribuendo allo sviluppo del comparto aeronautico nel territorio bolognese.

r. p.