Benvenuti a Palazza d’Accursia

Gennasi

ALL’OSPEDALE

Apre oggi a Budrio il primo Cau (Centro assistenza e urgenza), ideato per decongestionare i pronto soccorso. C’è grande attesa.

LECCORNIE 1

Annullata la diciottesima edizione del Cioccoshow, in calendario dal 16 al 19 novembre nell’abituale piazza XX Settembre. Troppo pochi gli espositori che avevano aderito, una ventina. Gli organizzatori rimandano l’appuntamento al prossimo anno, magari in una piazza del centro, tipo Minghetti, Galvani, Re Enzo. Va beh, aspetteremo. Ma resta l’amaro in bocca.

LECCORNIE 2

A seguito di un incidente lungo la A14, a Borgo Panigale, il ghiotto carico di un tir si è riversato nei campi circostanti. Sugli scatoloni pieni di taralli senza padrone si sono buttate come lupi alcune persone, fino all’arrivo della polizia. Vado, lo raccolgo e forno.

DI NOTTE 1

L’Enac ha prorogato al 31 marzo 2024 il divieto di decolli e atterraggi all’aeroporto Marconi dalle 23 alle 6. Grazie al cielo, si dorme.

DI NOTTE 2

È stata lanciata domenica in piazza Aldrovandi la petizione dei comitati cittadini da anni in trincea, e in pigiama, contro il fracasso della movida e a sostegno delle diffide recapitate al Comune in giugno, ancora senza riscontro. Duecento le adesioni in poche ore, l’obiettivo delle prossime tre domeniche è toccare quota mille. I residenti in prima linea ci farebbero la firma.

CUORE E GAMBE

A 90 anni, compiuti lo scorso 24 ottobre, è andato a piedi da Trieste ad Ancona, a 91 gli piacerebbe celebrare l’ultimo scudetto rossoblu’ bissando l’impresa da qui a Roma, dove lui c’era, all’Olimpico, il 7 giugno 1964. "Sarebbe bello che qualche tifoso del Bologna mi accompagnasse per un tratto", dice sommessamente Alessandro Bellière. Così si cammina solo in paradiso.