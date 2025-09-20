Benvenuti nel ’Libroverso42’: "Albi illustrati per tutte le età"

Quando ha visto il numero civico dello spazio – il 42 – vi ha colto un piccolo segno del destino. Poteva iniziare, allora, l’avventura di Rosalia Versaci, che ha avviato la libreria Libroverso42, nella centralissima via della Repubblica, a San Lazzaro di Savena. "Il numero 42– spiega – è un riferimento alla Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams: è la risposta alla domanda fondamentale". E così, inseguendo sogni e suggestioni, è nato uno spazio in cui si fondono libri e universo, per coltivare curiosità e affinare lo sguardo. Rosalia è libraia da una decina di anni, ma il percorso era iniziato in un... universo differente. E lontano da qui.

"Sì, vengo dalla Sicilia, dove ho studiato Ingegneria, prima edile poi geotecnica. E in effetti ho lavorato come tecnico ingegnere fino al 2014. Nel frattempo mi sono trasferita a Bologna".

Come mai proprio qui?

"La vedevo come una città più a misura d’uomo rispetto a Milano o Roma, un giusto compromesso".

Come è arrivata la scelta di rivoluzionare la sua vita?

"Ho sempre amato la lettura, l’illustrazione e le cose belle in generale. Ma quando è nata mia figlia mi sono appassionata in particolare agli albi illustrati per bambini".

Una passione trasformata in lavoro.

"Ho anche fatto un master a Ferrara in divulgazione scientifica e ora queste due mie ’anime’ convivono, ad esempio, nella parte della libreria interamente dedicata alla divulgazione scientifica. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, sono contenta di questo cambio di vita".

L’editoria per l’infanzia e il mondo dell’illustrazione sono in salute e Bologna è nota a livello internazionale grazie alla Fiera del libro per ragazzi. Che impronta ha dato alla sua libreria?

"Innanzitutto cerco di comunicare che qui non si trovano solo libri per ragazzi, ma per tutte le età. La trasversalità è importante: vengono tante mamme, ma anche donne senza figli che comprano albi illustrati per se stesse. Ho scelto alcune case editrici del territorio, come Kira Kira, specializzata sul Giappone. Inoltre, ho un reparto di giochi creativi e cartoleria ricercata".

Nel ’Libroverso’ ci saranno anche appuntamenti?

"Sì, ho in mente eventi con una psicoterapeuta sulla pre-adolescenza o per piccoli gruppi di bambini". Intanto oggi, dalle 17, ci sarà l’inaugurazione ufficiale, con anche il laboratorio musicale a cura del collettivo QB- Quanto basta.

Letizia Gamberini