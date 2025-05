Beppe Maniglia, un artista non allineato

Beppe Maniglia è uno dei personaggi più conosciuti di Bologna e i bolognesi lo hanno sempre guardato con grande simpatia. Sguardo imbronciato, muscoli esibiti con maglietta a maniche corte e chitarra in mano, suonava accanto alla sua Harley Davidson. Artista di strada, musicista di talento che forse avrebbe meritato di più nella carriera, nei suoi show era capace di soffiare dentro una borsa dell’acqua calda e gonfiarla fino a farla scoppiare. La leggenda narra che Bruce Springsteen comprò una sua musicassetta dopo aver sentito il brano ’Apache’. Ingaggiò più di una battaglia col Comune quando si piazzava in piazza con la sua chitarra elettrica al massimo dei decibel. Ma Beppone non era politicamente allineato e quindi poco tollerato. Nato Kolozsvar in Romania, da genitori entrambi musicisti, fin da ragazzo seguì le loro orme. Il padre italiano, è stato primo oboe nell’orchestra del Teatro Comunale di Bologna e la madre, ungherese, era una pianista. Dopo la separazione dei genitori rimase col padre che lo portò in Italia, dove visse un’infanzia non facile. Si inventò lo pseudonimo per la piccola maniglia, presente sulla chitarra, usata per distorcere il suono. Volle anche usare la fantasia al potere e si candidò a sindaco di Bologna con una lista civica. Fu escluso per irregolarità formali. Le regole non fanno per lui. Musica, maestro.

