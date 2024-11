’Berchidda Live’:. Fresu al Lumière con il film-concerto

Cinema e musica insieme. Paolo Fresu sarà al Cinema Lumière stasera alle 20, per presentare il film ’Berchidda Live’. Assieme a al trombettista ci saranno i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi. Partendo dalle oltre 1.500 ore di immagini girate in venticinque anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe nelle varie edizioni di ’Time in Jazz’ – il festival musicale creato e diretto da Paolo Fresu appunto nel suo paese natale, Berchidda – Mellara, Rossi e Cabiddu hanno composto un film-concerto che intreccia musica e luoghi, emozioni e memorie.