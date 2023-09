Bergami e l’utilizzo della tecnologia "L’essere umano resti al centro"

Di "emozione e ispirazione per il futuro" ha parlato Max Bergami, Dean della Bologna Business School, davanti agli studenti che hanno preso parte alla ‘Graduation’ in Piazza Maggiore.

"Il nostro futuro sarà migliore se sapremo utilizzare nel modo migliore le tecnologie, prima fra tutte l’intelligenza artificiale, ricordandoci sempre di mettere al centro l’essere umano". Per il Dean, oltre "alla competizione, al successo e alla generazione di ricchezza", la Bologna Business School è una comunità basata su "valori più profondi come la conoscenza, l’apprendimento e la curiosità", in grado di creare "relazioni, amicizia e senso di comunità". Pandemia, crisi energetica e conflitto in Ucraina sono tra le difficoltà che hanno contrassegnato il percorso di studi dei neo diplomati della BBS. Tra loro c’erano anche due giovani provenienti dall’Ucraina, che hanno scelto di studiare in un ateneo "in prima linea per la difesa della pace, dei diritti e dello sviluppo della società".

"In questi anni Bologna Business School è cresciuta forse oltre le nostre aspettative", ha sottolineato Bergami. Una crescita che ha reso la sede di villa Guastavillani "ormai completamente insufficiente. Il nuovo campus non è ancora terminato, anche se "siamo alle battute finali". Bergami ha poi parlato di Terra, Vento e Fuoco, elementi naturali che insieme all’Acqua, per i filosofi greci, spiegano "la nostra esistenza", tesa verso "l’equilibrio". Anche l’AI deve essere "fortemente legata ai valori, alla volontà e alle azioni umane".

Benedetta Dalla Rovere