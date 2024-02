Bergamo: Lookman assente per la semifinale di Coppa d'Africa

La Dea dovrà fare a meno del cannoniere Ademola Lookman, 7 reti finora, anche la prossima settimana. L’anglo-nigeriano venerdì ha segnato in Coppa d’Africa il gol decisivo contro l’Angola per sua la Nigeria che giocherà la semifinale e poi nel fine settimana una delle finali per il primo o terzo posto. Lookman salterà anche la trasferta a Genova e tornerà in gruppo soltanto tra otto giorni. F.C.