Bergoglio, il monito di Pax Christi

Da un lato il dolore per la perdita di una voce che si alzava forte contro la guerra, dall’altro il turbamento per "il rito dell’ipocrita con ridicoli tentativi di fingersi suoi seguaci da parte di personalità politiche e dei media". Pax Christi di Bologna inizia la sua ‘lettera’ di fine aprile, in cui mette in fila il resoconto di attività e incontri e annuncia le prossime iniziative, con il pensiero alla morte di Papa Francesco: "Ci addolora enormemente e lascia un vuoto enorme per gli artigiani della pace, che trovavano in lui un’autorità morale in grado di contrastare le narrazioni belliciste". Papa Francesco "ha messo in guardia contro l’atteggiamento ostile verso i migranti, predicando un messaggio di accoglienza e fraternità. Al contrario, molti politici hanno adottato politiche migratorie molto dure, creando muri e divisioni".

Intanto oggi alle 18, alla Chiesa di Santa Maria alla Grada, in via Monaldo Calari, 10, si terrà la Messa del 25 aprile in memoria dei cattolici vittime del nazifascismo. In particolare, spiegano i Cristiani radicali, "per il 25 aprile vogliamo ricordare don Menardo Barbieri, suor Maria Fiori (detta suor Ciclamino) e padre Mario Ruggeri e raccontare dall’altare la loro storia drammatica e di come sono stati trucidati dai nazifascisti"