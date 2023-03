Bergoglio nomina Dionigi al Dicastero della Cultura

Papa Francesco ha nominato il professor Ivano Dionigi consultore per il nuovo dicastero pontificio della cultura e dell’educazione. All’ex rettore dell’Alma Mater era già stata affidata la presidenza del Pontificia accademia di Latinità da Papa Benedetto XVI, incarico che venne poi confermato da Bergoglio, è ora è stato chiamato dal Santo Padre ad essere anche uno dei ‘consulenti’ della nuovo organo della Curia Romana che opera per lo sviluppo dei valori umani nelle persone nell’orizzonte dell’antropologia cristiana. Il decreto di nomina è stato firmato lo scorso novembre, ma i servizi di informazione vaticana lo hanno reso solo qualche giorno fa con Dionigi che, così, mette a disposizione del prefetto del dicastero, il cardinale Jose Tolentino de Mendoca, la sua esperienza di docente universitario e di instancabile ricercatore. "In un tempo in cui la politica ha la presunzione di governare senza la cultura e di esercitare il potere senza il sapere – spiega l’ex rettore – noi non possiamo non notare come sia oscena questa separazione e dobbiamo impegnarci per ricomporla. A differenza di tutte le altre religioni il cristianesimo si basa sulla rivelazione di Dio che è disceso tra gli uomini, mentre in tutte le altre fedi è l’uomo che tenta assalto verso il cielo. Per questo la fede cristiana si trasmette attraverso la testimonianza e ha nella cultura un valido strumento. Una cultura che non è un sapere dottrinale, ma è la capacità di trovare un filo comune che colleghi tutte le esperienze della vita e dia all’uomo uno prospettiva di senso della propria esistenza".

Il dicastero della Cultura e dell’Educazione il più giovane dei 16 dicasteri della Curia Romana essendo stato creato il 16 marzo scorso con la costituzione apostolica Praedicate evangelium.

Massimo Selleri