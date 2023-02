Bergonzoni: "Fu Costanzo a darmi il la"

di Claudio Cumani

Se le ricorda bene, Alessandro Bergonzoni, quelle lunghe chiacchierate nel camerino del teatro Parioli prima di entrare sul palco del Maurizio Costanzo show. "Parlavo di mio padre, lui di suo figlio. Mi diceva che non avrei mai fatto l’attore tradizionale ma che avrei inventato cose inaspettate... Ricordo ancora i cioccolatini che sgranocchiava mentre dava le ultime disposizioni prima della diretta". Bergonzoni è uno dei tanti artisti scoperti e lanciati da Maurizio Costanzo in quella straordinaria arena del talk show più longevo della televisione italiana. E la sua scomparsa lo ha toccato profondamente.

Come successe il vostro incontro?

"Venne Alberto Silvestri, il suo coautore e padre di Daniele, a vedermi a Roma al teatro dell’Orologio. Era il 1984 e cominciavo a fare i primi spettacoli. Mi chiamarono a Fascination su Retequattro dove interpretavo una sorta di direttore di rete. Poi arrivò il Costanzo show. Ci sono stato 25 volte in vent’anni e fino a poco tempo fa la gente mi fermava ancora per strada dicendomi di avermi visto lì. Un programma che è entrato nell’immaginario collettivo".

Era difficile stare su quel palco?

"Sono passati Falcone e Borsellino, Carmelo Bene, Vittorio Gassman... Agli inizi ero terrorizzato, anche perché sui miei pezzi avulsi e surreali ridevano lui e pochi altri. Facevo gli sketch che portavo all’osteria delle Dame... Era difficile perché mi dovevo rapportare con il pubblico in platea , con ospiti illustri sul palco come Sgarbi e Bonito Oliva e con la gente a casa. ‘Fidati di me’, mi diceva Costanzo dietro le quinte. Non mi sono mai sentito suo figlio ma è stato lui a riconoscermi per primo, a darmi il la. Mi avrebbe voluto tutte le settimane ma la cosa non faceva per me".

Poi le vostre strade si sono separate...

"Ho compiuto la scelta di restare lontano dalla tv ma non ci siamo mai persi. L’ho sempre invitato ai miei spettacoli, gli ho mandato i miei libri... Gli riconosco coraggio sociale, pionierismo e visionarietà".

‘Costanzo show’ è stato anche in tournée in varie città tra cui Bologna. Se la ricorda quella serata al Comunale nell’89?

"Certo, c’ero. Il programma arrivò fino al Madison Square Garden di New York ma io allora non prendevo l’aereo e non andai. Costanzo ha valorizzato tantissime figure bolognesi, da Nik Novecento a Giorgio Celli. Era una persona curiosa e furiosa che sapeva di teatro, libri, musica. C’era del vero in quello che faceva. Era molto attento al volontariato di cui allora cominciavo ad occuparmi".

E’ stato l’uomo che ha inventato la tv?

"La tv intelligente, divertente e sperimentale. Essere ammessi al suo programma significava crescere e maturare. Lì, dopo tre mesi, ho smesso di fare i miei pezzi per cominciare a interagire con ospiti spesso difficili e a quella scuola ho imparato tantissimo. ‘Vai Bergonzoni!’, mi sussurrava. E io mi scrollavo di dosso la paura".